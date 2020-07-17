وقال الشيخ القاسمي، وفقا للحساب الرسمي للأخبار من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون على تويتر: "نحن نطالب على الأقل بإرجاع مسجد قرطبة".
وأضاف حاكم إمارة الشارقة في مقابلة تناولت كتابا له حول محاكم التفتيش: "أنا طالبت وقيل لي إن البلدية أعطت المسجد إلى الكنيسة.. فقلت أعطى من لا يملك لمن لا يستحق.. هذا ملكنا نحن المسلمون".
وتحدث الشيخ القاسمي، عن حجم التشويه الذي تعرض له الإسلام والمسلمون في محاكم التفتيش، مشيرا إلى أن هذا التشويه في الترجمات القديمة هدفه إثناء المسيحيين عن إعلان إسلامهم.
ومسجد قرطبة، الذي تم بناؤه، وتوسيعه على مدى قرنين من الحكم الأموي للأندلس، أصبح كاتدرائية بعد سيطرة الإسبان عليها عام 1236، حيث حولوه إلى كنيسة تتبع الكنيسة الكاثوليكية الرومانية.
وحظيت هذه المداخلة باهتمام إعلامي واسع، وأثارت جدلا لأنها تتزامن مع قرار تركيا تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد.
كانت هذه تفاصيل خبر أثار جدلا واسعا... حاكم الشارقة يطالب بإرجاع مسجد قرطبة في إسبانيا للمسلمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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