حاكم الشارقة يطالب بإرجاع مسجد قرطبة في إسبانيا للمسلمين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامنًا مع قرار تركيا بتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد، طالب حاكم إمارة الشارقة، في دولة الإمارات العربية، الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، بإرجاع مسجد قرطبة في إسبانيا إلى المسلمين.
وقال الشيخ القاسمي، وفقا للحساب الرسمي للأخبار من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون على تويتر: "نحن نطالب على الأقل بإرجاع مسجد قرطبة".
وأضاف حاكم إمارة الشارقة في مقابلة تناولت كتابا له حول محاكم التفتيش: "أنا طالبت وقيل لي إن البلدية أعطت المسجد إلى الكنيسة.. فقلت أعطى من لا يملك لمن لا يستحق.. هذا ملكنا نحن المسلمون".
وتحدث الشيخ القاسمي، عن حجم التشويه الذي تعرض له الإسلام والمسلمون في محاكم التفتيش، مشيرا إلى أن هذا التشويه في الترجمات القديمة هدفه إثناء المسيحيين عن إعلان إسلامهم.
ومسجد قرطبة، الذي تم بناؤه، وتوسيعه على مدى قرنين من الحكم الأموي للأندلس، أصبح كاتدرائية بعد سيطرة الإسبان عليها عام 1236، حيث حولوه إلى كنيسة تتبع الكنيسة الكاثوليكية الرومانية.
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