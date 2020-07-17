شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يطالب بإرجاع مسجد قرطبة في إسبانيا للمسلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامنًا مع قرار تركيا بتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد، طالب حاكم إمارة الشارقة، في دولة الإمارات العربية، الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، بإرجاع مسجد قرطبة في إسبانيا إلى المسلمين.

وقال الشيخ القاسمي، وفقا للحساب الرسمي للأخبار من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون على تويتر: "نحن نطالب على الأقل بإرجاع مسجد قرطبة".