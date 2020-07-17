شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة لتصميم طابع بريدى حول رئاسة السعودية لقمة العشرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق البريد السعودي بالتعاون مع مجموعة العشرين (G20)، مسابقة "خلي طابعك طابعنا"، لتحفيز المبدعين من الفنانين والتشكيليين على تصميم طوابع بريدية بمناسبة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين. وفق "الرياض.

وبدأت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في ديسمبر 2019، وتنتهي في 30 نوفمبر 2020، وستعقد قمَّة القادة يومي 21 و22 نوفمبر المقبل في الرياض.

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و يهدف البريد السعودي من هذه المسابقة إلى تسليط الضوء، عبر طوابع بريدية، على مكانة الممكلة الغقليمية والدولية وما تملكه من إرث حضاري وثقافي كبير.

وتتمحور موضوعات المسابقة حول 4 محاور هي: تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة، والفخر السعودي. يذكر أن المسابقة بدأت من يوم أمس الأربعاء وتستمر حتى الخميس 6 أغسطس المقبل.

وحدد البريد السعودي شروطاً لهذه المسابقة تتصل بعناصر التصميم والمواصفات الفنية المطلوبة، وكيفية إرسال التصاميم على البريد الإلكتروني الخاص بالمسابقة ، وسيحصل الفائزون الأربعة بالمسابقة على جوائز بقيمة 10 آلاف ريال سعودي لكل منهم.