شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم وتنظيف ساحات المسجد الأقصى المبارك استعدادا لصلاة الجمعة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام العاملون في المسجد الأقصى بتعقيم وتنظيف باحات المسجد استعداداً لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة، ونشر المركز الفلسطيني للإعلام على "تويتر"، فيديو لأطقم التعقيم من العاملين في المسجد وهو يجوبون في محيط المسجد لتعقيمه لمنع عدوى فيروس كورونا المستجد، كما وضعوا علامات بيضاء على الأرض متباعدة تشير لأماكن الجلوس للتفرقة بين المصلين لتحقيق اجراءات التباعد الاجتماعي خلال خطبة وصلاة الجمعة.

ويعمل الاحتلال الإسرائيلي على بناء مصعد كهربائي يربط أجزاء من البلدة القديمة بالقدس المحتلة بساحة البراق، وصولًا إلى المسجد الأقصى المبارك، حيث يسعى الاحتلال، من خلال بناء المصعد التهويدي، إلى تسهيل حركة وصول أعداد كبيرة من المستوطنين المتطرفين والسياح الأجانب إلى المسجد الأقصى، وتدنيس باحاته، وكذلك الترويج للرواية التلمودية على حساب الرواية الفلسطينية.



تعقيم المسجد الاقصى



علامات للجلوس المصلين للتباعد خلال الصلاة

وذكرت وكالة " صفا" الفلسطينية أنه في العام 2016م، أصدرت "لجنة التراخيص التابعة لقسم التخطيط والبناء" في بلدية الاحتلال بالقدس قرارًا بالموافقة على إصدار ترخيص لمخطط بناء "مصعد البراق"، بين حارة الشرف بالبلدة القديمة، وساحة البراق الملاصقة للمسجد الأقصى، بدعوى تسهيل حركة المستوطنين والسياح.

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ويقضي المشروع التهويدي أولًا بحفر نفق عامودي في داخل الصخر، بعمق نحو 25 مترًا، بالقرب مما يسمى "كنيس المبكى"، على الطرف الشرقي لحارة الشرف بالبلدة القديمة، ليصل إلى مستوى ساحة البراق.

وحفر نفق أفقي من النقطة نفسها، بطول نحو 60 مترًا تصل إلى الطرف الغربي لساحة البراق، وضمن النفق العامودي سيتم تركيب مصعد كهربائي، وهذا النفق سيشكل معبرًا إلى منطقة ساحة وحائط البراق.

ويجري تنفيذ المشروع على عدة مراحل، بحيث شرعت سلطات الاحتلال في إبريل الماضي، بتنفيذ المرحلة الأولى منه، والذي يربط أجزاء من البلدة القديمة بحائط البراق وصولًا إلى المسجد الأقصى.