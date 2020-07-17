شكرا لقرائتكم خبر عن الطب الشرعى بالسعودية يكشف تفاصيل حادث راح ضحيته 4 فتيات نحراً بالسكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاصيل جديدة حصلت عليها "العربية.نت" بشأن حادث الإحساء، الذي راح ضحيته 4 فتيات نحراً بالسكين وشنق أخيهن مساء الأربعاء، حيث لم يلاحظ الطب الشرعي أي آثار ضرب جسيمة على أجساد الضحايا، وكانت الدماء في موقع واحد على سطح المنزل، مما يشير إلى عدم نقل الجثث من موقع إلى آخر، كما كانت الجثث متقاربة في مؤشر على عدم محاولة أي من الضحايا النجاة من الموقع.

يذكر أن والد الضحايا حاول الدخول إلى المنزل، لكنه وجد الباب مغلقاً من الداخل، فحاول الدخول من السطح ليجد 5 من أبنائه قد فارقوا الحياة نحراً، وسط بركة من الدماء.

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وأوضح جواد الخليفة أحد جيران الضحايا، أن الجهات الأمنية لاتزال متواجدة في الموقع لأعمال البحث والتقصي عن هذه القضية المؤلمة التي أصبحت حديث المجتمع.

وأضاف: "الإشاعات التي اتهمت بعض أفراد العائلة غير واقعية، والأقاويل المنتشرة مغرضة وتؤثر نفسياً على أسرة الضحايا التي تمر بحالة مأساوية وحزينة".

وكشف الجار الخليفة أن الوالدين حين خروجهما من المنزل يوم الحادثة، رافقهما 5 من الأبناء، وتبقى 5 آخرون، لكن الموت كان أسرع بخطف حياتهم في قضية غامضة حتى الآن