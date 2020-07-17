شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة منولوجست سعودى شهير متأثرا بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي المنولوجست السعودي الشهير سعد التمامي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث نعى الإعلامي يحيى مفرح زريقان وفاة التمامي بتغريدة عبر حسابه في تويتر.

وكتب زريقان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى المنولوغست الشهير سعد التمامي بعد إصابته بفيروس كورونا، رحمه الله وأحسن إليه وتجاوز عنه وتقبله قبولاً حسناً، وألهم ذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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في حين كتب الفنان ناصر القصبي في تغريدة: "رحمة الله على المنولوغست - سعد التمامي - الذي توفي البارحة نتيجة إصابته بكورونا، أطل علينا في الستينات في وقت لم يكن هناك أحد، وكان بإمكانه أن يبقى طويلاً لحضوره المختلف، لكنه قرر الاعتزال مبكراً، تعازينا لمحبيه وعائلته الكريمة".

واشتهر سعد التمامي بتقليد الفنانين والمشاهير، وله مشاركات عديدة في مسرح التلفزيون السعودي والإذاعة، كبرنامج أخبار وأشعار وبرنامج بيت العزوبية، واعتزل الفن مبكرًا عام 1400هـ تقريباً، وتفرغ لأعماله الخاصة.

في الوقت نفسه، نعى نشطاء التواصل الاجتماعي التميمي، متناقلين ذكرياته ومقاطع من أعماله الشهيرة في الستينات والسبعينات، حيث مثّل مع رفيق دربه عبدالعزيز الهزاع مدرسة في فنون النقد الساخر ومنلوغست المسؤولية الاجتماعية.