شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عروض فلكلورية في معرض العسل بالمملكة العربية السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت بلدية محافظة رجال ألمع، إحدى البلديات التابعة لأمانه منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية، معرضًا للعسل؛ وذلك على مسرح البلدية بقرية رجال التراثية بالتعاون مع جمعية النحالين بالمحافظة، وكذلك بعض عروض الفلكلور الشعبي.

وأفادت صحيفة المواطن السعودية، أن المعرض شهد حضور العديد من المسؤولين بالمحافظة وخارجها من الزائرين للقرية التراثية والاستمتاع بالمعرض والفقرات المقدمة فيه فضلًا عن التواجد الكبير للزوار الذين أظهروا التزامًا بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، حيث اشتمل معرض العسل على التعريف بأنواع العسل وفوائده الاقتصادية والطبية والغذائية، إضافة للإجابة عن كافة الاستفسارات الخاصة بتربية النحل وإنتاج العسل.

