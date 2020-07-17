إيران تدين قصف التحالف العربي لحفل زفاف في الجوف اليمنية

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وأضاف موسوي: "على الأوساط الدولية والحقوقية العمل على وضع حد لاستمرار جرائم التحالف السعودي ضد اليمنيين".
وانتقد موسوي الخطوة الأممية برفع اسم السعودية من قائمة قتل الأطفال، مطالبا الأمم المتحدة بإعادة النظر في قرارها.
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