الرئاسة المصرية: مصر لا تتعامل مع الميليشيات المسلحة ولكن مع الجيوش الوطنية

وفي حديث لبرنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي"، أكد راضي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كرر جملة "لا مطامع لدينا في ليبيا وسندخل ونخرج بطلب وأمر"، مشيرا إلى وجود تقدير من شيوخ وقبائل ليبيا لكلمات الرئيس، والتي تعد امتدادا لخطاباته على مدار الأشهر الماضية.

وأوضح بسام راضي أن تصريحات السيسي، تأتي من أجل وقف أي تصعيد وأعمال العنف حتى يكون هناك فرصة للمفاوضات، وأن يأخذ الحل السياسي طريقة، وبأن هذه الجملة كان بها عمق شديد جدا.

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وشدد راضي على أن مصر لا تتعامل مع الميليشيات المسلحة، ولكنها تتعامل مع الجيوش الوطنية والمؤسسات الشرعية المنتخبة ولها شرعية كاملة في الدولة الأخرى، ومصر لا تتدخل في الشئون الداخلية، وتحترم كامل الإرادة الحرة للشعوب، ومصر مع وحدة أراضي الدول، ومبدأ المواطنة للجميع، منوها إلى أن الأولوية دائماً لدى مصر للمفاوضات والحلول السلمية.

ويشار إلى أن وفدا من مشايخ وأعيان ليبيا زاروا مصر، أمس الخميس، وطلبوا خلال اجتماعهم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، من مصر، التدخل العسكري في ليبيا، في حين طلب البرلمان الليبي الأمر نفسه، في وقت سابق.

وخلال حديث الرئيس السيسي أوضح أن التدخل المصري في ليبيا سيكون بعد موافقة البرلمان المصري، الذي لم يصوت على هذا القرار حتى الآن.