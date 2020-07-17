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فيروس كورونا يحصد أرواح 40 طبيبا في الجزائر

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ونقلت قناة "النهار" الجزائرية عن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس ، جمال فورار، القول إن "السلك الطبي سجل 2600 إصابة بالفيروس منها 40 وفاة".

© AFP 2020 / RYAD KRAMDI

وقال فورار: "العاملون في قطاع الصحة تعبوا لكن العزيمة موجودة للقضاء على الفيروس".

كما استنكر فورار الاعتداءات التي تعرض لها الأطباء والعاملون في قطاع الصحة في الفترة الأخيرة، داعيا المواطنين تقديم المساعدة بأخذ كل الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس.

كما وجه فورار الشكر للسلك الطبي على كل المجهودات لمحاربة فيروس كورونا وللحد من انتشاره.

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