فيروس كورونا يحصد أرواح 40 طبيبا في الجزائر

ونقلت قناة "النهار" الجزائرية عن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، القول إن "السلك الطبي سجل 2600 إصابة بالفيروس منها 40 وفاة".
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كما استنكر فورار الاعتداءات التي تعرض لها الأطباء والعاملون في قطاع الصحة في الفترة الأخيرة، داعيا المواطنين تقديم المساعدة بأخذ كل الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس.
كما وجه فورار الشكر للسلك الطبي على كل المجهودات لمحاربة فيروس كورونا وللحد من انتشاره.
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