شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كرواتيا بالقاهرة يؤكد دعم بلاده للحل السياسى فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد توميسلاف بوشنياك سفير كرواتيا بالقاهرة دعم بلاده للعمليات السياسية في ليبيا علي النحو المبين في مؤتمر برلين الذي يطالب بوقف الاعمال العدائية وتحقيق الاستقرار والتمهيد للأعمال الأساسية لإجراء الانتخابات بهدف تشكيل حكومة ليبية شاملة ومناسبة .مشيرا إلي أن الوضع في ليبيا يزداد توترا يوما بعد يوم .
وقال سفير كرواتيا بالقاهرة في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم إن كرواتيا تطالب ، جنبا إلي جنب مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، الأطراف الأجنبية بالتوقف عن زعزعة الاستقرار في ليبيا.مؤكدا أن هذه الأطراف لا تلعب دورا بناءً نحو السلام والانتقال السياسي هناك.
وأضاف أن تعزيز نفوذ الأطراف الخارجية في ليبيا له تداعيات طويلة الأمد علي الاتحاد الأوروبي .مشيرا إلي أن بلاده تؤيد جميع المواقف الرسمية للاتحاد بشأن ليبيا .
كانت هذه تفاصيل خبر سفير كرواتيا بالقاهرة يؤكد دعم بلاده للحل السياسى فى ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.