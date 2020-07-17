شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كرواتيا بالقاهرة يؤكد دعم بلاده للحل السياسى فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد توميسلاف بوشنياك سفير كرواتيا بالقاهرة دعم بلاده للعمليات السياسية في ليبيا علي النحو المبين في مؤتمر برلين الذي يطالب بوقف الاعمال العدائية وتحقيق الاستقرار والتمهيد للأعمال الأساسية لإجراء الانتخابات بهدف تشكيل حكومة ليبية شاملة ومناسبة .مشيرا إلي أن الوضع في ليبيا يزداد توترا يوما بعد يوم .



وقال سفير كرواتيا بالقاهرة في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم إن كرواتيا تطالب ، جنبا إلي جنب مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، الأطراف الأجنبية بالتوقف عن زعزعة الاستقرار في ليبيا.مؤكدا أن هذه الأطراف لا تلعب دورا بناءً نحو السلام والانتقال السياسي هناك.

وأضاف أن تعزيز نفوذ الأطراف الخارجية في ليبيا له تداعيات طويلة الأمد علي الاتحاد الأوروبي .مشيرا إلي أن بلاده تؤيد جميع المواقف الرسمية للاتحاد بشأن ليبيا .