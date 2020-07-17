شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا في القدس المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أكاديميًا فلسطينيًا قرب بلدة عناتا شمال شرقي القدس المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس، حسبما أفادت وكالة الانباء السعودية - واس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أوقفت الليلة الماضية مركبة خاصة تعود للأكاديمي عماد البرغوثي واعتقلته، أثناء مروره عند مدخل بلدة عناتا.

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