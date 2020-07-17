شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: قرار بحظر تحويل الوافدين من القطاع الأهلى إلى القطاع الحكومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ونص القرار على استثناء فئات معينة من حظر التحويل، وهم أبناء الكويتيات، وأزواج الكويتيات، وزوجات الكويتيين، وحملة الوثائق الفلسطينية، وأصحاب المهن المتخصصة في المجال الصحي للمنشآت الحاصلة على تراخيص مزاولة أنشطة طبية.



ومن المقرر دخول القرار حيز التنفيذ عقب صدوره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بداية الأسبوع القادم.