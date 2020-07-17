زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة

مالبورن/ الخليج 365
وقع زلزال بقوة 6.9 درجات، الجمعة، بالقرب من مدينة لاي في بابوا غينيا الجديدة، جنوب غرب المحيط الهادي.
وأفادت إذاعة "نيو زيلندا"، أن مركز الزلزال يقع في قرية وار التابعة لمدينة لاي، شرقي البلاد.
ولفتت إلى أن مركز التحذير من المد البحري في المحيط الهادئ، حذّر من امكانية حدوث "تسونامي" في المنطقة عقب الزلزال.
كما أوضح مركز الأبحاث الجيولوجية الأمريكي، أن الزلزال وقع في الساعة الواحد ظهرا بالتوقيت المحلي (غرينتش +10)، على عمق 85 كيلو متر.
ولم يتم الإعلان عن خسائر بشرية أو مادية إثر الزلزال حتى الساعة.
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