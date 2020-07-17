شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح مثيرة للأتربة فى السعودية وحار بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج، اليوم الجمعة، طقسا متباينا، حيث استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التى تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان فى السعودية، بينما سيكون الطقس صحوا فى الإمارات.
السعودية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الرياض، الشرقية ونجران، وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصاحبها سقوط الأمطار على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.
والرياح ستكون جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 20 - 30 تصل إلى 42 كم/س أحياناً.البحرين
أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون حاراً ورطبًا بشكل نسبي مع تواجد بعض السحب.
والرياح ستكون متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، و لكنها شمالية بوجه عام و تصل سرعتها خلال النهار من 10 إلى 15 عقدة أحيانا.
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