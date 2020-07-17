شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدنى الكويتى: 1390 عالقا مصريا يغادرون إلى 4 محافظات عبر 7 رحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الجمعة، مغادرة 1390 من العالقين المصريين في الكويت، الى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والاسكندرية؛ وذلك عبر 7 رحلات جوية.

وأوضحت (الطيران المدني) الكويتية- في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - أن الرحلات تضمنت 3 رحلات على متنها 810 ركاب إلى القاهرة، ورحلتين على متنهما 290 راكبا إلى سوهاج، ورحلة واحدة على متنها 145 راكبا إلى أسيوط وأخرى على متنها 145 راكبا إلى الإسكندرية.

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وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران المصرية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة العربية - مصر، وشركة الخطوط الجوية الكويتية، بواقع 3 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلتين لشركة طيران اير المصرية، ورحلة واحدة لكل من شركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة العربية - مصر.

وكانت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت أمس الخميس، مغادرة 1200 من العالقين المصريين في الكويت، الى محافظات القاهرة، وسوهاج، والأقصر، والاسكندرية؛ وذلك عبر 8 رحلات جوية.