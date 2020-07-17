مباحثات ليبية إيطالية حول التعاون الأمني ونزع ألغام حفتر

طرابلس / الخليج 365

بحث وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، الخميس، مع نظيرته الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، التعاون الأمني، ونزع الألغام التي زرعتها مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

جاء ذلك خلال لقاء عقده باشاغا في العاصمة طرابلس، التي تجري لامورجيزي زيارة إليها، وفق تغريدة للوزير الليبي.

وقال باشاغا، إنه بحث مع الوزيرة الإيطالية استمرار مساهمة روما في نزع الألغام التي زرعتها مليشيا حفتر، بالمناطق التي كانت خاضعة لسيطرتها قبل تحريرها، مؤخرا، من قبل الجيش الليبي.

كما ناقش الجانبان، تعزيز التعاون الأمني بين البلدين في مجالات بناء القدرات الأمنية ومكافحة الهجرة غير النظامية والتهريب والاتجار بالبشر.

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والخميس، وصلت وزيرة الداخلية الإيطالية إلى العاصمة طرابلس في زيارة غير معلنة المدة، لإجراء مباحثات مع رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، ومسؤولين بحكومته.

وخلال اجتماعها مع السراج، ناقشت لامورجيزي مستجدات الأوضاع في ليبيا، وعددا من ملفات التعاون المشترك، أهمها ملف التعاون في مجال الأمن، والهجرة غير النظامية، واستمرار مساهمة إيطاليا في نزع ألغام حفتر.

والإثنين، حذرت الأمم المتحدة من المخاطر الناجمة عن الألغام والمتفجرات التي زرعتها مليشيا حفتر، جنوبي طرابلس، وقالت إن "52 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 96 آخرون بسبب مخاطر المتفجرات".

وشنت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على العاصمة طرابلس، انطلاقا من 4 أبريل/ نيسان 2019، قبل أن يحقق الجيش الليبي انتصارات عليها، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية للعاصمة، ومدينتي ترهونة وبني وليد، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

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