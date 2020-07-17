لبنان..الجيش يرسل تعزيزات لبلدة القصر الحدودية بعد مقتل جندي سوري

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365
أرسل الجيش اللبناني ومديرية المخابرات، ليل الخميس/الجمعة، تعزيزات إلى بلدة القصر الحدودية مع سوريا، بعد اشتباكات وقعت على معبر "مطربة"، بين مهرّبين فرّوا الى الأراضي اللبنانيّة.
وتحدّثت الوكالة الوطنية (رسمي)، عن مقتل جندي سوري وإصابة آخر.
وبحسب الوكالة، دارت اشتباكات على معبر مطربة الحدودي بين مهربين فروا إلى الاراضي اللبنانية وحرس الحدود السوري (دون تفاصيل إضافيّة).
ويبلغ عدد المعابر الرسمية بين سوريا ولبنان خمسة، وقال المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، العام الماضي، إن 124 معبرا غير رسمي تمر خلالها عمليات تهريب واسعة بين البلدين.
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