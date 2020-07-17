شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة السعودية تعتقل مقيم بسبب تحرشه بالمتسوقات بأحد المحال التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت شرطة محافظة "الأفلاج" السعودية بالتعاون مع البحث الجنائي الخميس، القبض على مقيم عربى يتحرش بالمتسوقات.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية، عن مصادر أمنية، أن "دوريات شرطة محافظة الأفلاج، وبالتعاون مع البحث الجنائي، باشرت أمس الأربعاء، بلاغا عن قيام مقيم عربي يعمل بأحد المحلات التجارية بالمحافظة، بالتحرش بالمتسوقات".

وقامت دوريات الأمن على الفور بضبط المقيم، وعند الرجوع لكاميرا المحل، تم التأكد من صحة البلاغ، وجرى تحويل المتهم إلى الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة لإكمال الإجراءات اللازمة بحقه.