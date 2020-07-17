«إسرائيل» تحظر سفر مئات المسؤولين خوفاً من «لاهاي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مع قرب صدور قرار محكمة لاهاي بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال في فلسطين تقوم «إسرائيل» بتحضير قوائم سرية تضم مئات المسؤولين الذين يمكن أن يتم محاكمتهم في لاهاي، في وقت تمضي فيه «تل أبيب» في انتهاكاتها وتدنيسها للمقدسات، حيث اقتحم عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى بحراسة قوات الاحتلال كما شنت هذه القوات حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة من القدس المحتلة والضفة تخللها اعتقال العديد من الشبان، كما سلمت إخطارات بوقف البناء ب 15 منزلاً قرب سلفيت وفككت منزلين جنوب الخليل.

وبدأت «إسرائيل» بتحضير قائمة سرية تضم مئات المسؤولين الذين يمكن أن يتم محاكمتهم في لاهاي مع اقتراب صدور قرار محكمة لاهاي بشأن تحقيق في جرائم الاحتلال «الإسرائيلي» في فلسطين. وكشفت الصحافة العبرية أن القائمة تضم عدداً من صانعي القرار والمسؤولين في الأجهزة العسكرية والأمنية، الذين يمكن القبض عليهم في الخارج إذا وافقت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على فتح تحقيق للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب. وأن هذه القائمة تضم حالياً 200-300 شخص، وسيتم مطالبة الأشخاص الواردة أسماؤهم بالقائمة بالامتناع عن مغادرة «إسرائيل» والسفر للخارج خشية تعرضهم للخطر، ووفقاً لصحيفة «معاريف» فإن القائمة تضم بالإضافة إلى رئيس الحكومة ووزراء الأمن ورؤساء هيئة أركان الجيش ورؤساء جهاز الأمن العام «الشاباك» السابق والحالي، العديد من الضباط والمسؤولين العسكريين بالجيش «الإسرائيلي»، في حال أقرّت محكمة الجنايات الدولية بفتح إجراءات قانونية.

من جهة ثانية، اقتحم عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال، وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلة تخللها اعتقال العديد من الشبان. وتقدم اقتحامات عشرات المستوطنين للأقصى الحاخام يهودا غليك، حيث انتشر عناصر من الوحدات الخاصة في ساحات الحرم وقامت بإبعاد الفلسطينيين عن مسار الاقتحامات التي يقوم بها المستوطنين.

وأدى المستوطنون المقتحمون صلوات تلمودية قبالة قبة الصخرة ومصلى «باب الرحمة»، ونظموا جولات استفزازية في ساحات الحرم بمجموعات متعاقبة، وتلقوا شروحات عن «الهيكل المزعوم». وأطلقت ما تسمى جماعة «طلاب لأجل الهيكل» «الإسرائيلية» حملة تهويد للمسجد الأقصى تحت عنوان «جبل الهيكل بأيدينا».

وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات في حي آل محمود في العيسوية، وأصيب على أثرها عدد من المواطنين بالاختناق إثر إطلاق قوات الاحتلال «الإسرائيلي» قنابل الغاز، وأصيب عدة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط. وسلمت قوات الاحتلال «الإسرائيلي» 15 إخطاراً بوقف البناء في بلدة كفر الديك غرب سلفيت. وأفاد رئيس بلدية كفر الديك ابراهيم العيسى بأن الاحتلال اقتحم البلدة وسلم الإخطارات بوقف البناء في المنطقة الغربية الجنوبية «حارة الشعب». وفي الخليل فككت قوات الاحتلال «الإسرائيلي» منزلين في منطقة «لصيفر» جنوب المدينة، وقامت بمصادرة محتوياتهما بعد عملية التفكيك، بحجة البناء بدون ترخيص.

(وكالات )