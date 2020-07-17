شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات تونس توقف 128 مهاجرا غير شرعى بشواطئ صفاقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت عناصر مشتركة من الحرس والجمارك البحريين التونسيين في عمليتين منفصلتين 128 مهاجراً غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة، بشواطئ محافظة صفاقس وسط تونس.

وأفاد مسؤول أمني في الحرس البحري التونسي اليوم، بإيقاف المهاجرين في عرض البحر، وهم متوجهون إلى أوروبا في هجرة غير شرعية، ومصادرة مركبتين منهم. ولفت النظر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المهاجرين.

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