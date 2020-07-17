الجيش الليبي في كامل الجاهزية لمعركة سرت «المصيرية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الجيش الوطني الليبي أن معركة سرت «مصيرية»، وأبلغ الرئيس المصري وفد القبائل الليبية الزائر في القاهرة، أن هدف مصر في ليبيا هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي، فيما دعا وفد القبائل مصر إلى التدخل عسكرياً لدحر الاحتلال التركي وتحرير كامل التراب الليبي. في وقت دعت أوروبا إلى فرض عقوبات على أنقرة بسبب تدخلها في ليبيا.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، خالد المحجوب، إن تركيا مستمرة في حشد أكبر عدد ممكن من المرتزقة للهجوم على سرت والجفرة. وأضاف أن الجيش على أتم الجاهزية البرية والجوية.

وأضاف المحجوب،إن قوات الجيش جاهزة لمعركة سرت، لافتاً إلى أن «هذه المعركة مصيرية لأنها تمثل قوت الليبيين».

وقال المحجوب ل«العربية» إن «الجيش الوطني الليبي لديه أسلحة لم يتم الإفصاح عنها لتأمين الأجواء فوق قوات الجيش على محاور القتال». أما سياسياً، فأشار إلى أن «التطورات العسكرية قد تؤدي لتغيير في المسار السياسي»، مضيفاً أن «تركيا تعيد حساباتها كونها لا تعلم لأي مدى قد تصل التطورات».

وفي غضون ذلك، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، لمشايخ وأعيان القبائل الليبية الذين يزورون القاهرة حالياً، أن الهدف الأساسي للجهود المصرية على كافة المستويات تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.

وجاءت تصريحات الرئيس المصري خلال لقائه صباح الخميس، بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي،في مؤتمرهم تحت شعار «مصر وليبيا شعب واحد.. مصير واحد».

وبحث السيسي، مع وفد القبائل الليبية، الأزمة في ليبيا خاصة بعد تطور الأوضاع هناك على خط «سرت - الجفرة»، وهو الخط الذي أعلن عنه الرئيس المصري بأنه أحمر، وإذا تم تخطيه سيحق للجيش المصري التدخل العسكري.

وقال رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وقبائل ليبيا، محمد المصباحي، إن الوفد جاء إلى مصر للتأكيد على بيان مجلس النواب الليبي بطلب دعم الجيش المصري وتدخله لطرد المحتل التركي، بل وتحرير كامل الأراضي الليبية حتى الحدود التونسية والجزائرية في الغرب.

وأشار المصباحي إلى أن الوفد الذي وصل إلى مصر يمثل كل الشعب الليبي في الشرق، وفي الغرب الذي يخضع لسيطرة حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، وكذلك في الجنوب والشمال والمهجرين.

وأضاف المصباحي، «ليبيا لا تقبل القسمة على اثنين، ونبحث عن استقرارها والجلوس إلى طاولة واحدة برعاية مصرية عربية.. فكفى للاحتلال اللعب بالشعوب، والأمة العربية قادرة على حسم أمورها».

إلى جانب ذلك دعا الاتحاد الأوروبي «الجميع» إلى عدم القيام بأي أعمال تؤدي إلى تفاقم النزاع في ليبيا،أو تتعارض مع قرار حظر توريد الأسلحة ووقف إطلاق النار بناء على قرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك توريد المعدات العسكرية واستئجار المرتزقة.

وطالب عضو البرلمان الأوروبي ورئيس اللجنة السياسية للمتوسط كوستاس مافريدس، بفرض عقوبات على تركيا بسبب نشاطاتها في ليبيا. وشدد مافريدس على ضرورة تطبيق حظر السلاح إلى ليبيا بشكل صارم.(وكالات)