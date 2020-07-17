شكرا لقرائتكم خبر عن شهر مهلة لمغادرة الدولة قابلة للتمديد لمرة واحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وفقاً للتعديلات الأخيرة منح حملة أذونات وتأشيرات الدخول المنتهية داخل الدولة مهلة لمدة شهر قابلة للتمديد لمرة واحدة لمغادرة الدولة.

وكانت الهيئة أصدرت عدة تعديلات من بينها منح المواطنين والمقيمين وأبناء دول مجلس التعاون الموجودين داخل الدولة، الذين انتهت إقاماتهم وهوياتهم بعد 1 مارس 2020، مهلة 3 أشهر اعتباراً من 12 يوليو للتجديد.

كما أعلنت منح الموجودين خارج الدولة، الذين انتهت إقاماتهم وهوياتهم بعد الأول من مارس 2020، مهلة لمدة شهر واحد من تاريخ وصولهم إلى الدولة لتجديد إقاماتهم.

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