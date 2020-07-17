قرقاش: التدخل في العالم العربي لن يكون دون حساب أو عقاب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توعد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، المتدخلين في شؤون العرب بعواقب، وحذر من أنه لا يمكن أن يكون التدخل الإقليمي في العالم العربي، وعواصمه، مشاعاً من دون حساب، أو عقاب.

وقال قرقاش، في تغريدة على موقع «تويتر»، أمس الخميس: «لا يمكن أن يكون عالمنا العربي، وعواصمه، مشاعاً للتدخل الإقليمي مندون حساب أو عقاب».

وأضاف قرقاش أنه «لا بد لزمن تدخل الحشود والميليشيات والمرتزقة الانكشارية أن يولي».

وأردف قائلاً «سيحكم التاريخ، بقسوة، على من فرط في سيادته، ومن يستقوي بالقوى الإقليمية لهوى حزبي، أو متذرعاً بضعف النظام العربي».

وكان قرقاش حذر يوم الثلاثاء الماضي، مما وصفه ب«طبول الحرب» التي تقرع حول سرت، في إشارة إلى إصرار حكومة الوفاق الليبية المدعومة من تركيا على المضي قدماًَ في مهاجمة مدينة سرت.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية: «طبول الحرب التي تقرع حول سرت في ليبيا الشقيقة تهدد بتطور جسيم وتبعات إنسانية، وسياسية، خطيرة».

كما أضاف في تغريدة: ندعو من الإمارات، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتغليب الحكمة، والدخول في حوار بين الأطراف الليبية وضمن مرجعيات دولية واضحة، وتجاهل التحريض الإقليمي وغاياته.

وكانت تركيا، وحكومة الوفاق الليبية، أكدتا تمسكهما بالسيطرة على مدينة سرت الاستراتيجية، واشترطتا انسحاب الجيش الليبي منها من أجل وقف إطلاق النار.

ورغم الدعوات الدولية من أجل وقف النار، والعودة إلى المفاوضات السياسية، ومبادرة القاهرة، والحراك الأخير الذي يقوم به رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، أكدت حكومة الوفاق في تصريحات عدة، تمسكها بشن هجوم للسيطرة على سرت، التي يرفض الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، التخلي عنها، أو الانسحاب منها.