«أشغال الشارقة» تنجز 70% من سوق المواشي الجديد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمود محسن



أعلنت دائرة الأشغال العامة في الشارقة، عن إنجاز نسبة 70% من الأعمال الإنشائية للموقع الخاص بسوق المواشي الجديد في الإمارة، على مساحة إجمالية تبلغ 170 ألف متر مربع، تعد أكبر من الموقع الحالي، وذلك لاستيعاب عدد أكبر من المحال التابعة للسوق، بهدف تقديم الخدمة لشريحة واسعة من المتعاملين، تلبيةً لاحتياجاتهم وسد جميع متطلباتهم من السوق.

وأوضحت أن سوق المواشي الجديد في الشارقة، يعد من أكبر المشاريع الاستثمارية القادمة في الإمارة، لكونه صمم بهيئة حديثة قادرة على استيعاب جميع الخدمات المتكاملة، ضمن بيئة شرائية جاذبة للجمهور، تحقق لهم تطلعاتهم من السوق في موقع أكثر شمولية ومتعدد الخدمات.

وبينت الدائرة أن الموقع الجديد لسوق المواشي في الإمارة، يضم مقصباً أكبر بطاقة استيعابية تصل لـ 240 رأس ماشية في الساعة، يخدم 180محلاً لبيع لحوم الأغنام والجمال والأبقار، ومنطقة مزادات لبيع المواشي على مساحة تراعي أعداد المشترين، في خطوة من شأنها استيعاب نسبة أكبر من الزبائن، في ظل وفرة المعروض.

لافتة إلى أنه يضم كذلك 100 محل مختلف لبيع الطيور والدواجن، ونحو 48 محلاً لبيع الأعلاف، إلى جانب 15 مشتلاً منوعاً.