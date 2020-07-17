فرنسا تراهن على هزيمة الإرهاب في الساحل الإفريقي بدعم الحلفاء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - على الرغم من النجاح النسبي الذي تحققه العملية العسكرية الفرنسية ضد الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقي (موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو)، إلاّ أن اتساع ساحة المواجهة من جهة ومشكلات ضعف التنمية والديون الخارجية الباهظة والنزعات الانفصالية والانقسامات المجتمعية، تدفع القيادة الفرنسية إلى طلب انخراط أكبر للشركاء الأوروبيين في تحمل مسؤوليات العملية والمشاركة في العمليات العسكرية وتمويل مجالات التنمية في الدول الخمس واحتواء المخاطر الناجمة عن الوضع الفوضوي الذي يشكله تمدد الإرهاب في المنطقة، باعتبار أن الخطر الذي تحاربه قواتها يهدد الجميع ولا يقتصر على فرنسا وحدها.

ومنذ عام 2013 نشرت فرنسا آلاف الجنود في منطقة الساحل الإفريقي، لمساعدة دول المنطقة على التخلص من الجماعات المتطرفة التي سيطرت على مساحات كبيرة من الأراضي. وفي عهد الرئيس السابق فرانسوا هولاند أطلقت فرنسا عملية «سيرفال» في مالي لمواجهة الجماعات الإرهابية المتطرفة التي كادت أن تطيح بالحكومة في باماكو 2013. وفي أغسطس 2014، تم تحويل «سيرفال» إلى عملية «برخان» التي تضم حوالي 4500 جندي في منطقة الساحل بميزانية تبلغ حوالي 797 مليون دولار في السنة، لمكافحة التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيما «القاعدة» و«داعش».

وسعت الحكومة الفرنسية دوماً لمشاركة دول أوروبية أخرى في الحرب ضد الإرهاب في الساحل؛ خوفاً من أن تكون ملاذاً آمناً للجماعات المتطرفة، مثلما حدث مع دول أخرى، فإذا فتح الطريق أمام الإرهاب بحرية فسيهدد أمن القارة ككل، قبل أن يأخد طريقه عبر الشواطئ الليبية إلى أوروبا.

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون، طالب نهاية العام الماضي بالدعم العسكري من حلف الناتو، وقال خلال لقائه مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج: إن باريس تعمل في منطقة الساحل والصحراء نيابة عن العالم أجمع.

وأعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، أن بلادها ستنشر قوات خاصة مشتركة تابعة للاتحاد الأوروبي، مكونة من 100 جندي فرنسي وإستوني، إضافةً إلى 60 جندياً تشيكياً سينضمون إليهم في شهر أكتوبر المقبل، و150 جندياً سويدياً في يناير من العام المقبل. لكن هذه مشاركة أوروبية شكلية ولا تمثل طموح القيادة الفرنسية في مشاركة المسؤولية القتالية.

ويتكشف جانب آخر من تعقيدات الحرب التي تشنها فرنسا ضد الإرهاب في دول الساحل الإفريقي خلال اجتماع قمة «بو» الذي جمع ماكرون مع قادة دول المنطقة، وناقشت القمة إعادة توطين السكان في مناطقهم الأصلية، وفتح المدارس والمستشفيات التي أغلقت بسبب الإرهاب، وتوفير الخدمات الضرورية. غير أن هذا لن يتحقق من دون توفر تمويلات دولية ما تزال متعثرة.

والشهر الماضي أعلنت فرنسا إطلاق «الائتلاف من أجل الساحل» ومن بين اهدافه: «محاربة الجماعات المسلحة الإرهابية، وتعزيز قدرات الجيوش المحلية، ودعم التنمية».

وقضية التنمية المحلية وتمويل المجتمعات المحلية تبقى عاملاً حاسماً في نجاح الجهد العسكري لانهاء النشاط المتزايد للجماعات المتطرفة بالمنطقة.