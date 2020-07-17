تجدد المواجهات المسلحة بين أرمينيا وأذربيجان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجددت، أمس الخميس، المواجهات المسلحة بين أرمينيا وأذربيجان على الحدود الشمالية بين البلدين اللذين تبادلا الاتهامات بالهجوم الذي استخدم فيه أسلحة ثقيلة وقذائف الهاون، وشهدت الحدود قصفاً مدفعياً، وذلك بعد يوم كامل من الهدوء، ما بدد آمال التهدئة في أزمة أثارت مخاوف من اندلاع حرب شاملة، فيما تواصلت الدعوات الدولية إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقُتل 16 شخصاً بين الأحد والثلاثاء في معارك على الحدود بين البلدين السوفييتيين السابقين اللذين يخوضان نزاعاً منذ عقود للسيطرة على منطقة ناجورني قره باغ الانفصالية جنوب غربي أذربيجان ما تسبب في مقتل 30 ألف شخص، لكن المواجهات الأخيرة جرت في منطقة بعيدة عن هذا الإقليم، على الحدود الشمالية بين أرمينيا وأذربيجان.

وقالت وزارتا الدفاع في البلدين في بيانين منفصلين، إن «معارك تجري» صباح الخميس على الحدود الشمالية بين البلدين. وأكدت كل من باكو ويريفان أنها تصدت لهجوم شنّه الطرف الآخر. وكانت المعارك توقفت بعد منتصف ليل الأربعاء، بعد مواجهات دامت ثلاثة أيام.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية، سوشان ستيبانيان، إن القوات الأذربيجانية «تقصف القرى الأرمينية بقذائف الهاون ومدافع الهاوتزر». وأضافت لاحقاً أنّ القوات الأرمينية ردت ودمّرت مواقع مدفعية ودبابات العدو التي يستخدمها في القصف.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأرمينية على«فيسبوك»، أرتسرون هوفهانيسيان، أن الوضع على الحدود هدأ منذ ذلك الحين. وقال رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان في اجتماع حكومي: «نحن نسيطر على الوضع». وأضاف: «سقط قتلى وجرحى بين قوات العدو ولكن لم تقع خسائر بين جنودنا أو المدنيين».

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن«القوات الأرمينية حاولت مجدداً مهاجمة مواقعنا في منطقة توفوز على الحدود». وأضافت أن عدة قرى حدودية تعرضت لنيران أسلحة ثقيلة وقذائف الهاون. وصدرت دعوات أمريكية وأوروبية وروسية للجمهوريتين السوفييتيتين السابقتين إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وأعربت تركيا، عن دعمها لباكو. وتتنافس أنقرة مع موسكو على بسط النفوذ في المنطقة. ولم يتمكن البلدان من التوصل إلى حل للنزاع حول ناجورني قره باج الذي تهدد باكو باستمرار باستعادته بالقوة رغم وساطة دولية بدأت قبل حوالي 30 عاماً. وأي حرب بين البلدين يمكن أن تغرق منطقة القوقاز في حرب، لكن محللين قالوا إن الخطر ضئيل، مشيرين إلى أنه ليس لأي من الطرفين مطالب إقليمية في منطقة القتال، البعيدة عن قره باغ. وتجري «مجموعة مينسك» التي تضم دبلوماسيين من دول عدة وساطة في النزاع بشأن قره باخ. لكن المحادثات تراوح مكانها منذ التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في 1994. وموسكو متحالفة عسكرياً مع أرمينيا، حيث لديها قاعدة عسكرية، لكنّها تزوّد كلاً من يريفان وباكو بأسلحة بمليارات الدولارات. ( ا ف ب)