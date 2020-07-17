«لنعمرها بأمان».. مبادرة للحفاظ على سلامة المصلين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ميرفت الخطيب



أعلن مركز الشارقة للتطوع التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة عن طرحه فرصة للمتطوعين، للتطوع في المبادرة التي أطلقتها دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، بعنوان «لنعمرها معاً»، للحفاظ على صحة وسلامة المصلين في مساجد الشارقة، بهدف تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي بين المصلين في المساجد، في إطار الإجراءات الرامية لحماية أفراد المجتمع، ومنع انتشار فيروس كورونا.

وقال عبدالله خليفة السبوسي مدير دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، إن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الدائرة الرامية للحفاظ على صحة المصلين وضمان توفير البيئة الآمنة لهم من خلال تطبيق الإرشادات والإجراءات الوقائية والتوعية المستمرة لمرتادي المساجد.

وأكد أن التزام المصلين وتعاونهم مع المتطوعين في تطبيق الإجراءات والإرشادات الصادرة سيساهم في الانتقال من مرحلة الافتتاح التدريجي، إلى الافتتاح الكلي للمساجد.

من جانبه، أشاد أحمد إبراهيم الميل مدير دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، بدور وجهود دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، وحرصها على تطبيق الإجراءات والإرشادات الصحية على مستوى مساجد إمارة الشارقة، مشيراً إلى أهمية إطلاق هذه الفرصة التطوعية في تحقيق المستوى الآمن لصحة وسلامة المصلين.