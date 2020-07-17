«النهضة» التونسية مهددة بالخروج خالية الوفاض من الحكم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تونس:”الخليج 365”

تلقت حركة النهضة الإسلامية ضربة مزدوجة لتنهي آمالها في استعادة المبادرة السياسية، مع تقديم عدد من الأحزاب في البرلمان التونسي عريضة من أجل سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حركة النهضة)، بعد يوم واحد من استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، وإقالته وزراء الحركة باعتبارها رئيساً لحكومة تصريف الأعمال.

ولم تمض ساعات على قرار الفخفاخ مساء الأربعاء، بإعفاء وزراء حركة النهضة وهم ستة، من الحكومة فور استقالته من منصبه، حتى تلقت الحركة ضربة ثانية صباح أمس الخميس بتقديم 73 نائباً لعريضة سحب الثقة من الغنوشي، إلى مكتب رئاسة البرلمان.

وبذلك أصبحت حركة النهضة مهددة فعلياً بالخروج خالية الوفاض من الحكم، بعد خسارة الحقائب الوزارية في حكومة تصريف الأعمال الحالية بطريقة مهينة، في خطوة تعكس الأزمة المتصاعدة داخل الائتلاف المنحل في السلطة.

من جهتها، أكدت رئيسة «كتلة الدستوري الحر» عبير موسي أن المعركة التي يخوضها الحزب «لتخليص تونس من حكم الإخوان»، في إشارة إلى حركة النهضة، قد «دخلت في الربع ساعة الأخير».

وقالت في تجمع لأنصارها أمام البرلمان التونسي مساء الأربعاء: «إن ساعة الحسم مع منظومة «الإخوان» قد دقت»، داعية مؤيديها إلى «التحلي باليقظة والالتزام بالقانون وعدم السقوط في فخ استفزازات وعنف حركة النهضة».

يذكر أن نواباً من حركة النهضة قد تعمدوا التهجم والاعتداء على النواب المعتصمين في البرلمان.

وعملياً تمر الحركة بأسوأ حقبة لها منذ صعودها إلى الحكم عام 2011، بعد عقود من حظر نشاطها، ما يؤشر على تقلص نفوذها وشعبيتها في صفوف الناخبين التونسيين، لا سيما بعد التصويت المكثف للرئيس الحالي قيس سعيد في انتخابات 2019 والذي سحب البساط من تحتها رسمياً.

وعلى الرغم من الصلاحيات المقيدة للرئيس في الدستور التونسي بسبب النظام السياسي القائم (برلماني معدل)، إلا أنه نجح في تحييد الحزب الأول بالركون إلى فصل في الدستور يتيح له الاحتفاظ بالمبادرة السياسية في اختيار من سيقود الحكومة.

وكان حزب حركة النهضة الفائز بالانتخابات التشريعية في 2019، قد تقدم بالفعل بلائحة لوم مدعوماً من حلفائه في البرلمان (قلب تونس وائتلاف الكرامة)، ضد حكومة الفخفاخ تمهيداً لسحب الثقة منها، بدعوى وجود شبهة «تضارب مصالح» ضد رئيس الحكومة لامتلاكه أسهماً في شركات متعاملة مع الدولة.

لكن استقالة الفخفاخ تلقائياً في نفس اليوم والتي تعني استقالة حكومته بأكملها، أبقت المبادرة السياسية عند الرئيس قيس سعيد، كما ينص على ذلك الدستور، وهو من سيتولى اختيار الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة جديدة، مثلما اختار في السابق الفخفاخ بعد فشل مرشح حزب الأغلبية الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان لحكومته المقترحة في الآجال المحددة في الدستور.

وتقول مصادر في الحكم ل«الخليج»، إن الرئيس سعيّد هو من أوعز للفخفاخ بتقديم استقالته بدل انتظار جلسة التصويت على لائحة اللوم، وهو المخرج الذي سيُبقي يد الرئيس على اللعبة السياسية على حساب الأغلبية في البرلمان.

وقد بدأ سعيد فعلياً في إجراءات اختيار مرشحه الجديد، حيث أعلنت الرئاسة أمس الخميس قبوله استقالة الفخفاح وتوجيهه رسالة إلى رئيس البرلمان لإعلامه بقائمة الأحزاب والكتل البرلمانية المعنية بالمشاورات السياسية، من أجل اختيار مرشح لتشكيل حكومة جديدة، كما ينص على ذلك الدستور.

وينص الدستور على أن الرئيس يبادر في أجل 10 أيام، بإجراء مشاورات سياسية لاختيار مرشحه وتكليفه بتشكيل حكومة في مدة أقصاها شهر.