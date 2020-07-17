شكرا لقرائتكم خبر عن موظفو ورشة دبي يشاركون في حملة «دمي لوطني» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انضمّ موظفو «ورشة حكومة دبي» إلى نخبة الجهات المشاركة في حملة «دمي لوطني»؛ الحملة الوطنية السنوية لهيئة الصحة بدبي، وتبرعوا بالدم؛ لإنقاذ حياة المرضى والمصابين، التزاماً منهم بمسؤولياتهم المجتمعية والوطنية والإنسانية.

وأكّد فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي للورشة المضي في تعزيز التطوع كثقافة مجتمعية راسخة بين أوساط موظفيها، مشدداً على أهمية المشاركة في حملة «دمي لوطني»؛ كونها مبادرة تعكس روح التكافل الإنساني والتلاحم الاجتماعي في دولة الإمارات، ومجدّداً حرص الورشة على دعم الجهود الوطنية؛ لإرساء دعائم العمل التطوعي.

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