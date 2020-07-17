شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تغيـث أهـالي الخوخـة اليمنية بـ85 طــن غـذاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم مساعداتها الإغاثية للشعب اليمني في إطار رسالتها الإنسانية؛ للتخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية التي تمس حياة السكان. وعبر «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي، تم تقديم 40 طناً من المواد الإغاثية ل1370 أسرة بمخيم العليلي في مدينة الخوخة الساحلية، كانت قد فرت منذ خمس سنوات من مدن الحديدة والدريهمي وحيس والحوك والحالي والربصة؛ نتيجة بطش ميليشيات الحوثي الانقلابية، بينما بلغ عدد السلال الغذائية، التي وزعت خلال هذا الأسبوع 2000 سلة غذائية؛ أي ما يعادل 85 طناً. وتقدم الأهالي بخالص الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات، وذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر» على الجهود المبذولة في سبيل تخفيف المعاناة، والدعم النوعي الذي يقدمه الهلال في الجوانب الأساسية المتعلقة بحياتهم.
(وام)
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