شكرا لقرائتكم خبر عن عمال تنظيف يزيلون جرافيتي لبانكسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنجز بانكسي أخيراً رسماً جدارياً يظهر جرذاناً في شبكة قطارات الأنفاق في لندن؛ للتشجيع على وضع الكمامة بمواجهة «كوفيد-19»، غير أن فرق تنظيف أزالوا العمل من دون علمهم بأنه من توقيع فنان الشارع البريطاني الأشهر، على ما أعلنت «بي بي سي».
ونشر بانكسي، عبر حسابه على «إنستجرام»، تسجيلاً مصوراً يظهر رجلاً يرتدي بزة بيضاء قد يكون الفنان نفسه، وهو يرسم جرذاناً داخل شبكة المترو في لندن، مخفياً وجهه بكمامة، ومعتمراً قبعة.
ويحمل هذا العمل عنوان «إذا لم تضع الكمامة فإنك لم تفهم شيئاً».
وأشارت «بي بي سي» إلى أن العمل أزيل على يد عمال تنظيف في هيئة النقل المشترك في العاصمة البريطانية.
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