الأسهم العالمية تتراجع بضغوط التوترات الأمريكية - الصينية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأسهم الأمريكية الخميس حيث ألقت المخاوف من الثمن الاقتصادي لجولة جديدة من الإغلاقات بسبب فيروس كورونا في أنحاء الولايات المتحدة بظلالها على بيانات تظهر زيادة فاقت التوقعات لمبيعات التجزئة المحلية في يونيو/ حزيران. كما تلقت الأسهم ضغوطاً من مخاوف التوتر بين الصين وأمريكا.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 123.53 نقطة بما يعادل 0.46 بالمئة إلى 26746.57 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 18.20 نقطة أو 0.56 بالمئة ليسجل 3208.36 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 106.62 نقطة أو 1.01 بالمئة إلى 10443.87 نقطة عند الفتح.

قالت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية بلغ 1.30 مليون في الأسبوع المنتهي في 11 يوليو تموز، بما يمثل انخفاضا طفيفا من 1.31 مليون في الأسبوع السابق. كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 1.250 مليون في أحدث أسبوع.

وارتفعت الطلبات إلى ذروة تاريخية عند 6.867 مليون في أواخر مارس آذار. وحتى الآن، فإنها تظل تقريبا مثلي أعلى نقطة سجلتها خلال الركود الكبير في الفترة بين عامي 2007 و2009.

وتراجعت الأسهم الأوروبية عن أعلى مستوى في شهر، الخميس، في الوقت الذي كبح فيه تنامي التوتر بين الولايات المتحدة والصين آمالاً بشأن تعافي الاقتصاد العالمي سريعاً، بينما يترقب المستثمرون نتيجة اجتماع البنك المركزي الأوروبي.

وطغى تصاعد التوتر بين بكين وواشنطن بشأن التجارة والتكنولوجيا والمسائل الجيوسياسية على بيانات تظهر أن اقتصاد الصين عاود النمو في الربع الثاني بعد تراجع ناجم عن فيروس كورونا.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 في المئة، بعد أن أغلق عند أعلى مستوى في خمسة أسابيع في الجلسة السابقة.

كما عززت مجموعة من تقارير الأرباح الضعيفة الانخفاض، إذ هبط سهم هاينكن الهولندية لصناعة الجعة 4.9 في المئة وهوى سهم مجموعة ريتشمونت للسلع الفاخرة خمسة في المئة إذ تلقت مبيعات الشركتين ضربة بفعل إجراءات العزل العام التي تستهدف مكافحة فيروس كورونا.

وتتحول الأنظار إلى البنك المركزي الأوروبي الذي من المقرر أن يعلن عن قراره بشأن السياسة النقدية بحلول الساعة 11:45 بتوقيت جرينيتش، لكن من المؤكد أن البنك سيبقي على سياسته دون تغيير بعد سلسلة من الخطوات الاستثنائية.

وارتفع سهم زالاندو الألمانية لبيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت 2.8 في المئة مع رفعها لتوقعات الأرباح في سنة كاملة.

أنهت الأسهم اليابانية تعاملات الخميس على تراجع إذ بددت المخاوف من زيادة عدد حالات الإصابة بكورونا محلياً آمال التعافي الاقتصادي السريع.

وأغلق المؤشر نيكاي القياسي منخفضاً 0.76 في المئة إلى 22770.36 متراجعاً عن أعلى مستوى في خمسة أسابيع والذي بلغه في الجلسة السابقة. وشهد المؤشر صعود 126 سهماً مقابل هبوط 95 سهماً.

وبدأ السوق الجلسة على تراجع بسبب عمليات جني للأرباح لكنه عمق تلك الخسائر بعد استراحة منتصف اليوم مع إعلان حاكمة طوكيو يوريكو كويكي أن حالات كوفيد-19 في المدينة ستتخطى على الأرجح 280 حالة. ورفعت المدينة درجة التأهب لمواجهة فيروس كورونا المستجد لأعلى درجة في اليوم السابق.

وكانت قطاعات الأدوية والإلكترونيات والغاز والاتصالات من بين الأسوأ أداء في البورصة الرئيسية.

لكن من بين الأسهم الرابحة، كان سهم مجموعة بورصة اليابان إذ قفز 6.51 في المئة بعد أن قالت مجموعة نيكي إنها ستضيف السهم لمؤشر نيكي القياسي بدلاً من سوني المالية القابضة اعتباراً من 29 يوليو/ تموز.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.66 في المئة إلى 1579.06 نقطة. وهبطت نحو نصف المؤشرات الفرعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو. (رويترز)