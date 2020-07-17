شكرا لقرائتكم خبر عن إتيكيت العمل التطوعي في جلسة لجمعية كلنا الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل ملتقى (تطوع الغد الافتراضي) الذي تنظمه جمعية كلنا الإمارات، جلساته الهادفة التي تسلط الضوء على ثقافة التطوع، وقيمته الاجتماعية والوطنية، وكيفية إدارته ودوره المهم، خلال الأزمات والطوارئ والظروف الخاصة.
وفي اليوم الرابع للملتقى، الذي ينفذه فريق «كلنا الإمارات» الثقافي، عن طريق تقنية «الاتصال المرئي» والذي اختتم أعماله، الخميس، ركز الملتقى في جلسته الرابعة على موضوع (اتيكيت العمل التطوعي)، ودور هذه الثقافة في إنجاح الأعمال التطوعية، وترك آثار إنسانية مميزة في نفوس كافة الشرائح والمجتمعات التي يستهدفها العمل التطوعي.
وتحدث خلال الجلسة المهندس خالد حبيب العطار، مؤسس مبادرات «قدها شباب»، وحظيت الجلسة بمتابعة واسعة من الجمهور والمهتمين بشؤون وثقافة التطوع في الإمارات ومن الجنسيات كافة.
وتحدث العطار عن ثقافة الاتيكيت في العمل التطوعي، أسسها وأساليبها ودورها وآثارها وضرورة التزام المتطوع بها، وقال: إن الاتيكيت أسلوب حياة ولا يختلف في العمل التطوعي عنه في الحياة العامة، وأن المتطوع هو الذي يسخر نفسه طواعية؛ لمساعدة ومؤازرة الآخرين؛ للقيام بعمل بنّاء يخلق روح الإنسانية في المجتمعات المختلفة؛ ولذلك فإن هناك ارتباطاً كبيراً بين فن الاتيكيكت والعمل التطوعي؛ فالاتيكيت هو فن الخصال الحميدة والسلوك بالغ التهذيب.
وأكد أن الاتيكيت لا يخالف المنطق، ولا يحتاج إلى تدريب، فهو خصال حميدة موجودة في مجتمعنا.
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