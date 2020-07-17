شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن يؤكد أهمية دور أوروبا لمنع تنفيذ قرار الضم الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدى، الخميس، أهمية الدور الأوروبى لمنع تنفيذ قرار إسرائيل بضم أراض فلسطينية، وإحياء الجهود السلمية لحل الصراع على أساس قيام الدولتين.
وثمن الصفدي، خلال محادثات أجراها عبر الهاتف مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، المواقف الصلبة للاتحاد في رفض الضم المنتهك للقانون الدولي والتحذير من انعكاساته على جهود تحقيق السلام العادل وفق حل الدولتين وعلى أساس القانون الدولي.
وأكد الصفدي وبوريل، استمرار التنسيق والعمل المشترك للحؤول دون تنفيذ الضم وإعادة إطلاق مفاوضات جادة لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.
وحذر الصفدي، من أن تنفيذ قرار الضم سيكون خرقا فاضحا للقانون الدولي وسينسف كل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية.
وشكر الصفدي، بوريل على الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي، للمملكة لمساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية وتبعات جائحة كورونا وعبء اللجوء.
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