الغنوشى يطالب قوات الأمن بفض اعتصام نواب الدستور الحر بالقوة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب راشد الغنوشى رئيس البرلمان التونسي، قوات الأمن بفض اعتصام نواب حزب الدستور الحر بالقوة، جاء ذلك نقلا عن العربية. فى المقابل، أعلن 73 نائبا تونسيا، أنهم يودعون رسميا لمكتب البرلمان لائحة لسحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشى. وأكدت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر التونسى النائبة عبير موسى، أن عريضة سحب الثقة من راشد الغنوشي تجاوزت 85 توقيعا، وكانت النائبة التونسية عبير موسى، قد أكدت أن راشد الغنوشى، رئيس البرلمان، فقد شرعيته ولن نقبل بأى جلسة يترأسها، مشددة على أن سحب الثقة من الغنوشى يمضي على قدم وساق. . وأوضحت أن أحزاب وكتل برلمانية تونسية تبدأ إجراءات سحب الثقة من الإخوانى راشد الغنوشى رئيس البرلمان، وذلك لإبعاد الأخطبوط الإخوانى من التحكم فى مفاصل الحكومة، والتحكم فى ضمائر التونسيين وتمنت عبير موسى: "ألا تتأثر الكتل البرلمانية من هذا، ومصرون عليه ونثمن كل خطوة لدعم المطلب وتحقيقه على أرض الواقع، نحجنا فى تعريه هذا التنظيم، خلال الأشهر التى تولى بها الغنوشى، وهناك أجندة لا وطنية أذا تمكنا من مفاصل الدولة".

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