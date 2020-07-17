رئيس الأركان القطري: علاقتنا العسكرية مع واشنطن تزداد قوة ومتانة

الدوحة/أحمد يوسف/الخليج 365

قال رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، غانم بن شاهين الغانم إن "العلاقات العسكرية بين قطر وأمريكا تزداد قوة ومتانة يوماً بعد يوم."

جاء ذلك في كلمة ألقاها الغانم، الخميس، خلال احتفال قطري أمريكي بتسليم مقاليد "القيادة الجوية المركزية الأمريكية الجديدة(التي تتخذ من قطر مقرًا لها)"، بقيادة الفريق جريجوري جييو، خلفاً للفريق جوزيف غاستيلا.

وأقامت القوات المسلحة القطرية والقيادة الجوية المركزية الأمريكية، فعالية احتفالية بهذه المناسبة، بحسب بيان لوزارة الدفاع القطرية.

وأشار الغانم أن "الفترة الماضية شهدت إنجازات يسجلها التاريخ تبين مدى عمق الشراكة والصداقة بين البلدين في شتى المجالات وعلى وجه الخصوص العلاقات المشتركة في مجال الدفاع."

وتابع "ولما لهذه الشراكة من أهمية لقطر فقد بدأنا بالعمل على قدم وساق لتطوير قاعدة العديد الجوية، وذلك لزيادة الكفاءة العملياتية والطاقة الاستيعابية للعمليات التي يقودها حلفاؤنا."

وأضاف "نرحب بتواجد أصدقائنا بالقوات المسلحة الأمريكية في بلدهم الثاني قطر، وإننا على استعداد لتعزيز الشراكة بين قواتنا المسلحة وحلفائنا في قطر بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي."

وحضر مراسم التسليم التي أُقيمت بقاعدة العديد الجوية، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، وجريتا هولتز القائم بالأعمال في سفارة أمريكا بالدوحة، وكينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط.

إضافة إلى عدد من السفراء وكبار القادة العسكريين من الجانبين القطري والأمريكي، وقادة القوات الجوية لعدد من ممثلي الدول.



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وفي وقت سابق الخميس بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية، الفريق أول كينيث ماكينزي، التعاون العسكري والدفاعي.

جاء ذلك خلال لقائهما في قصر البحر بالعاصمة القطرية الدوحة، وفق بيان للديوان الأميري.

وأفاد البيان أن الجانبين استعرضا "علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها، لا سيما في المجالين العسكري والدفاعي".

كما تطرق اللقاء إلى "مناقشة الجهود المشتركة في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها".

بدوره قدم ماكينزي الشكر لأمير قطر على استضافة القوات الأمريكية في قاعدة "العديد" الجوية (جنوب غربي الدوحة)، مشيدا بدور قطر كشريك رئيسي في مجال مكافحة الإرهاب، حسب البيان ذاته.

وكان ماكينزي التقى خلال زيارة (غير محددة المدة) يجريها لقطر برئيس أركان القوات المسلحة القطرية غانم بن شاهين، لبحث تعزيز العلاقات العسكرية بين واشنطن والدوحة.

ويتمركز نحو 13 ألف عسكري أمريكي، غالبيتهم من سلاح الجو، في قاعدة "العديد" العسكرية الجوية، على بعد 30 كلم جنوب غربي الدوحة.

وتستخدم واشنطن تلك القاعدة، التي تمثل أكبر تواجد عسكري لها بالشرق الأوسط، في حربها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بسوريا والعراق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.