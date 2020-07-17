مقتل 3 مدنيين واعتقال 4 من "داعش" شمالي العراق

بغداد / علي جواد / الخليج 365

قتل 3 مدنيين رميا بالرصاص على يد مجهولين في محافظة كركوك شمالي العراق، فيما تم القبض على 4 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، على طريق الموصل ـ بغداد.

وقال مراد الجميلي، الضابط في شرطة كركوك، للأناضول، إن "مسلحين مجهولين اقتحموا مشتلا لبيع الزهور في قرية ساقزلي، شمالي محافظة كركوك".

وأوضح أن المهاجمين "قتلوا 3 من العاملين في المشتل رميا بالرصاص، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

ولفت الجميلي إلى أن قوات الأمن فتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة ملابساته.

وفي سياق متصل، أعلنت الشرطة المحلية في محافظة نينوى شمالي البلاد، القبض على 4 من عناصر "داعش" عند حاجز أمني على طريق الموصل ـ بغداد.

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وقال قائد شرطة نينوى، العميد ليث خليل الحمداني، إنهم تمكنوا "بناء على معلومات استخبارية دقيقة.. من إلقاء القبض على 4 عناصر من عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف الحمداني في بيان، أن "احدهم كان يعمل في ما يسمى (الحسبة) والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل في ما يسمى (ديوان الجند والمعسكرات العامة وفرقة نهاوند) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

وخلال الأشهر الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وفي 2017، أعلن العراق تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.