مسؤول أمريكي ينتقد صمت الغرب عن إرسال مصر والإمارات أسلحة لليبيا

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365

انتقد ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي، عدم اعتراض الغرب على إرسال روسيا ومصر والإمارات أسلحة إلى ليبيا، مشيرا إلى عدم جدية الأوروبيين في فرض حظر توريد الأسلحة إلى البلد الإفريقي.

جاء ذلك في تصريحات خلال فعالية افتراضية لخبراء وباحثين، الخميس، نقلتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وقال شينكر، إن أوروبا يمكنها فعل المزيد حيال انتهاكات قرار حظر توريد الأسلحة الأممي من قبل روسيا ودول أخرى كالإمارات ومصر.

وأضاف أن الأوروبيين "فخورون" إزاء مهمتهم بالبحر المتوسط، في إشارة إلى عملية "إيريني" لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا.

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واستدرك: "اعتراضاتهم الوحيدة (الاتحاد الأوروبي) على الأسلحة التركية المرسلة إلى ليبيا، في حين لا أحد يعترض على الطائرات الروسية، ولا الإماراتية، ولا على المصريين".



ومضى بالقول: "بإمكانهم (الأوروبيين)، إذا كانوا جادين، أن يستدعوا جميع أطراف الصراع (لم يحددها) عندما تنتهك حظر الأسلحة".

وفي 31 مارس/ آذار الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي إطلاق عملية "إيريني"، التي تعني باللغة اليونانية "السلام".



وسبق أن قرر مجلس الأمن في مارس 2011، فرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، وأهاب بجميع الدول الأعضاء تفتيش السفن المتجهة إليها، ومصادرة كل ما يحظر توريده، وإتلافه.



ويقع نطاق عملية "إيريني" في البحر المتوسط، ويشمل القرار، حظر الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار، وجرى تمديده أكثر من مرة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.