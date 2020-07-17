اخبار الخليج

في ليلة حزينة برشلونة يخسر من أوساسونا

0 نشر
الخليج - رويترز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

سجل روبرتو توريس هدفاً في الوقت بدل الضائع ليقود أوساسونا للفوز بعشرة لاعبين 2-1 على في كامب نو في نهاية محرجة لمسيرة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس.

وتوج بلقب الدوري بعد الفوز 2-1 على فياريال اليوم أيضاً.

ويعاني برشلونة منذ استئناف الدوري في منتصف يونيو (حزيران)، عقب توقف طويل بسبب جائحة كوفيد-19، وتجمد رصيده عند 79 نقطة وبفارق سبع نقاط عن ريال مدريد المتصدر قبل إقامة الجولة الأخيرة.

وتقدم أوساسونا بهدف عن طريق خوسيه أرنايز في الدقيقة 16، بينما أدرك ليونيل التعادل من ركلة حرة في الدقيقة 62.

لكن أوساسونا لم يتأثر بطرد إنريك جاليخو وخطف هدف الانتصار في الثواني الأخيرة بواسطة توريس

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في ليلة حزينة برشلونة يخسر من أوساسونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا