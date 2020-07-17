تغريدة “د.أبو ملحة” تثير رواد تويتر

انتقد الدكتور “وليد ابو ملحه” رئيس الجمعية السعودية لأمراض وجراحة السمنة إحتفالات محافظة خميس مشيط بصيف 2020 .

وأكد عبر تغريدة له على تويتر أنه إن لم يكن هناك شي واقعي في هذه اللوحه الا الكمامات تكاد اسره العنايه المركزه وعشرات المرضى الاخرين ومجالس العزاء ان تشكل لوحه خلفيه لهذه الاهازيج الحمقاء سماء حزينه لم تحتفي بالعابهم الناريه اصالتنا الجنوبيه تتبرأ من بلاهه الرقص ومن حاضرين متعطشين للفلاشات حتى كورونا اتشح بالسواد.



وتوالت التعلقيات على تغريدة الدكتور حيث إتفق بندر ال مفرح معه بان الوقت غير مناسب ، ولكن لماذا لاتوجه النقد مباشرة للمُنظمين في المحافظة ، الفرق الشعبية تاتي بدعوه …. كيف ننصح بالتباعد ، والكمامات ، والقُفازات ، ثم نقيم فعاليات يحضرها حشد كبير من الجمهور ، وبدون ضوابط وقائيه الموروث العسيري يُمكن اقامته فيما بعد.

وبين محمد الحقباني بأن الناس لا يزالون في غيهم ومكابرتهم وكانهم يتحدون المرض ما الفائده وما هو المردود ، في حين أوضح ” د.سعيد ال مضحي”بأن لدية نفس التساؤل عما هو المغزى من اقامة المهرجانات وكأن خطر الجائحة قد زال وخصوصا ما زالت التوصيات بالتباعد ومحدودية الاختلاط وعدم اكتراث البعض بالاجراءات الوقائيه. إن كان الهدف اقتصادي فالمردود غير مجدي مقارنه بحجم المخاطر. تحياتي.

وأكد ” د.حمود أبو ظهير” بأنه لابد من تغيير الصورة النمطية السيئة المقترنة بالزير والتنكة. نعتز بتراثنا ولكن لدينا ما هو أفضل بعيدا عن الرقص والنطنطة .