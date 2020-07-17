ريال مدريد بطلا لليجا للمرة 34 في تاريخه

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تُوِّج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني، عقب الفوز على ضيفه فياريال (2-1)، اليوم الخميس، على ملعب ألفريدو دي سيتفانو، ضمن الجولة الـ 37 (قبل الأخيرة) من البطولة.
سجَّل أهداف ريال مدريد، نجمه الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقتين (29، 77)، فيما سجل هدف فياريال، فيسنتي إيبورا في الدقيقة (83).
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 86 نقطة، ليحسم اللقب رسميًا بعيدًا عن نتيجة مباراته الأخيرة أمام ليجانيس، حيث أصبح الفارق بينه وبين منافسه برشلونة 7 نقاط، عقب الخسارة أمام أوساسونا (1-2).
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