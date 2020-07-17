شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 15 عاما مسار واحد.. أمانة جدة تعيد شارع «حراء» إلى وضعه السابق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت أمانة محافظة جدة أنه تم إعادة شارع حراء بالمنطقة الواقعة بين تقاطع طريق المدينة وشارع الأمير سلطان حتى ميدان التاريخ إلى وضعه السابق “اتجاهين” كما كان عليه الحال قبل 2005.

وأكد المتحدث باسم الأمانة محمد عبيد البقمي، أن الأمانة بصدد إعادة الطريق الاتجاهين، وذلك بعد أن تم تحويله عام 2005 إلى مسار واحد باتجاه الغرب لدواعٍ اقتصادية للمحلات التجارية الواقعة على جانبي الطريق، وفقا لـ”عكاظ”.

وبدأت الأمانة في 2009 بإعداد تصاميم خاصة في سبيل إعادة ازدواجية الشارع في المنطقة الواقعة بين طريق المدينة وشارع الأمير سلطان؛ بهدف تسهيل الحركة المرورية على بعض المحاور الطولية المتقاطعة مع حراء.