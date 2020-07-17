شكرا لقرائتكم خبر عن قصر النظر في دعاوى ومخالفات الإفلاس على «المحاكم التجارية» فقط والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد المجلس الأعلى للقضاء على قصر النظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس على الدوائر الابتدائية في المحاكم التجارية، على أن يكون استئناف الأحكام الصادرة من تلك الدوائر أمام دوائر الاستئناف المختصة في المحكمة التجارية بالرياض.
وأوضح المجلس أن المدن والمحافظات التي ليس فيها محاكم تجارية تنظر الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس في أقرب محكمة تجارية لها،وفقاً لصحيفة “عكاظ” .
وتستمر المحاكم والدوائر التجارية بتصفية الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس المقيدة لديها قبل تاريخ تعميم هذا القرار.
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