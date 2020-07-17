"أنصار الله": 19 غارة جوية للتحالف العربي على 3 محافظات

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وأضاف أن محافظة البيضاء وسط اليمن تعرضت لـ7 ضربات جوية نفذها التحالف تركزت على مديرية ناطع شمال البيضاء.

في السياق ذاته، أغار طيران التحالف العربي على محافظة حجة شمال غربي اليمن، مستهدفاً بغارتين مدينة حرض شمال غربي حجة، حسب "المسيرة".

القصف الجوي للتحالف على محافظات مأرب والبيضاء وحجة، يأتي غداة إعلان "أنصار الله"، مقتل وإصابة 31 مدنياً بينهم نساء وأطفال في غارة جوية اتهمت الجماعة، التحالف العربي بشنها على محافظة الجوف الحدودية مع القاهرة- سبوتنيك. وقال تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، إن طيران التحالف شن 10 غارات على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، توزعت على مديريتي مجزر صرواح شمالي وغربي مأرب.وأضاف أن محافظة البيضاء وسط اليمن تعرضت لـ7 ضربات جوية نفذها التحالف تركزت على مديرية ناطع شمال البيضاء.في السياق ذاته، أغار طيران التحالف العربي على محافظة حجة شمال غربي اليمن، مستهدفاً بغارتين مدينة حرض شمال غربي حجة، حسب "المسيرة".القصف الجوي للتحالف على محافظات مأرب والبيضاء وحجة، يأتي غداة إعلان "أنصار الله"، مقتل وإصابة 31 مدنياً بينهم نساء وأطفال في غارة جوية اتهمت الجماعة، التحالف العربي بشنها على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية

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