شكرا لقرائتكم خبر عن «القطط الساحرة» تخترق حسابات مسؤولين أمريكيين في جوجل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت مجموعة هاكرز تسمى “القطط الساحرة”، مساء اليوم الخميس، اختراق خسابات مسؤولين أمريكيين عبر موقع جوجل. وقال الخبير التقني سالم الحربي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إن مجموعة هاكرز يسمون بالقطط الساحرة اخترقت حسابات مسؤولين أمريكيين في جوجل”. وأضاف الحربي، أن من بين المعلومات التي تم الحصول عليها، تلك المتعلقة بمقاطع مصورة تدريبية صادرة عن القراصنة تظهر كيف يقوم المتسللون باختراق حساب “غوغل” لأحد المسؤولين .

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