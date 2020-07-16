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شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الجمعة.. سحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تقريرها بشأن توقعات طقس الجمعة، وأشارت فيه إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان، كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، و الرياض، والشرقية، ونجران.
وتوقعت الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات عسير وجازان.
كما توقع تقرير الأرصاد أن مدن الدمام والأحساء وحفر الباطن قد تسجل أعلى درجات الحرارة في المملكة بمعدل 46 درجة مئوية، فيما تسجل أبها 20 درجة مئوية، كأدنى درجات الحرارة في المملكة.
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