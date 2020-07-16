«الأرصاد» تتوقع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحجب الرؤية على عسير

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تقلبات جوية على منطقة عسير تستمر حتى صباح اليوم الجمعة. وتتمثل الحالة الجوية في رياح نشطة وأتربة مثارة تسبب تدني في مستوى الرؤية الأفقية، في بيشة وتثليث. Advertisements وأوضحت الأرصاد، أن الحالة بدأت الساعة 11:30 من مساء الخميس وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الجمعة.

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