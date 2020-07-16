شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة طيبة تعلن أسماء الدفعة الأولى من المتقدمين للقبول للعام الجديد والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت جامعة طيبة، اليوم الخميس، أسماء الدفعة الأولى للمتقدمين والمتقدمات على الترشيح للقبول للعام الجامعي 1442هـ.
ودعت جامعة طيبة المتقدمين والمتقدمات لزيارة البوابة الإلكترونية للجامعة وترتيب الرغبات وتأكيد القبول بحد أقصى يوم 27 ذي القعدة 1441هـ.
وأشارت جامعة طيبة إلى أنه يمكن الدخول عبر البوابة الإلكترونية للجامعة وترتيب الرغبات من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).
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