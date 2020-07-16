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جامعة طيبة تعلن أسماء الدفعة الأولى من المتقدمين للقبول للعام الجديد

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أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة طيبة تعلن أسماء الدفعة الأولى من المتقدمين للقبول للعام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

جدة -  

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

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أعلنت جامعة طيبة، اليوم الخميس، أسماء الدفعة الأولى للمتقدمين والمتقدمات على الترشيح للقبول للعام الجامعي 1442هـ.

ودعت جامعة طيبة المتقدمين والمتقدمات لزيارة البوابة الإلكترونية للجامعة وترتيب الرغبات وتأكيد القبول بحد أقصى يوم 27 ذي القعدة 1441هـ.

وأشارت جامعة طيبة إلى أنه يمكن الدخول عبر البوابة الإلكترونية للجامعة وترتيب الرغبات من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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