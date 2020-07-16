الامارات.. موقع إلكتروني لتسجيل المشاركين في التجارب السريرية للقاح "كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

شهدت أبوظبي إطلاق أول موقع إلكتروني متخصص لتسجيل المتطوعين الراغبين بالمشاركة في التجارب السريرية العالمية للمرحلة الثالثة من اللقاح غير النشط لمكافحة وباء (كوفيد - 19) والمدرجة تحت مظلة منظمة الصحة العالمية.



وأصبح بإمكان المتطوعين الراغبين بالمشاركة في التجارب زيارة موقع 4humanity.ae لتقديم التفاصيل المطلوبة ومعلومات الاتصال الخاصة بهم إلى القائمين على هذه المبادرة التاريخية.

وستكون المشاركة في التجارب متاحة للأفراد من سن 18 إلى 60 عاماً من جميع الأعراق والجنسيات بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة.

Advertisements

وتم تخصيص خط اتصال للطوارئ (028191111) على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لجميع المتطوعين في هذه التجارب السريرية، وستدير شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) هذا الخط.

ويعتبر معالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، أول شخص في العالم يتلقى اللقاح غير النشط في المرحلة الثالثة، بعد تطوعه لأخذ الجرعة الأولى.

وتعتبر هذه التجارب ثمرة تعاون بين شركة "جي 42 للرعاية الصحية"، ومقرها أبوظبي، التي تؤدي دوراً ريادياً في معركة التصدي لجائحة (كوفيد - 19)، وشركة "سينوفارم سي إن بي جي"، سادس أكبر منتج للقاحات في العالم.

وتُجرى التجارب تحت إشراف ومتابعة دقيقين من جانب دائرة الصحة - أبوظبي، ويعمل عليها أخصائيون من شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، في خمسة مواقع في أبوظبي والعين إلى جانب عيادة متنقلة، لضمان سهولة الوصول إلى المتطوعين الراغبين بالمشاركة في برنامج التجارب.

وتمثّل دولة الإمارات وجهة مثالية لاختبارات المرحلة الثالثة على لقاح (كوفيد - 19) غير النشط، نظراً إلى تنوّع الجنسيات التي تحتضنها، ما سيتيح أبحاثاً مفصلة، ويسهم في تعزيز جدوى التطبيق العالمي للقاح حال نجاح التجارب.